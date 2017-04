United Airlines indgår forlig med udsmidt passager

Relateret indhold Artikler

David Dao, som blev slæbt ud af et United Airlines-fly tidligere på måneden, har indgået et forlig med luftfartsselskabet.



Det siger hans advokater. De vil dog ikke vil oplyse, hvor stor en kompensation United Airlines har betalt den vietnamesisk-amerikanske læge som led i den "mindelige løsning".



En af advokaterne, Thomas Demetrio, roser United Airlines for at have taget "det fulde ansvar for, hvad der skete".



David Dao var om bord på en afgang fra Chicago til Louisville søndag, da personalet på flyet bad fire passagerer om at forlade det overfyldte fly.



Begrundelsen var, at der skulle være plads til fire ansatte fra luftfartsselskabet.



Dao og hans hustru var blandt de fire passagerer, der blev bedt om at forlade flyet. Lægen modsatte sig, da han efter egen forklaring skulle behandle patienter hjemme i Kentucky den følgende dag.



Derpå blev han på hårdhændet vis trukket ud af flyet. Episoden blev filmet og billederne spredt via sociale medier, hvor de hurtigt skabte massiv forargelse over flyselskabets behandling af sine passagerer.



United Airlines bekræfter, at der er indgået forlig med David Dao.



Tidligere på dagen præsenterede selskabet nye retningslinjer for overfyldte fly.



De indebærer blandt andet, at passagerer, som ikke får lov at flyve med alligevel, fremover bliver tilbudt op mod 10.000 dollar - eller hvad der svarer til 68.000 kroner - i kompensation.



United Airlines' direktør, Oscar Munoz, lover, at selskabet vil have fokus på kundernes behov fremover.



"Vi brød offentlighedens tillid, og det er et alvorligt brud," sagde direktøren tidligere torsdag til NBC News.



/ritzau/Reuters