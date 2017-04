Bank/finanshus Kursmål før regnskab Kursmål efter Anbefaling ABG Sundal Collier 240 250 Sælg Bernstein 310 320 Outperform Credit Suisse 300 340 Outperform DNB 220 250 Sælg Goldman Sachs 226 227 Sælg Jyske Bank 220 230 Sælg Nordea 215 225 Sælg Svenska Handelsbanken 240 275 Reducér

Efter at have offentliggjort sit regnskab for første kvartal onsdag har Novozymes fået opjusteret sit kursmål af flere finanshuse. Der er dog ingen af dem, der har ændret anbefaling af aktien.Kursen på Novozymes-aktien steg onsdag med 4,8 pct., men torsdag faldt aktien med 1,5 pct. til 297,70 kr. Aktien blev ifølge flere banker sendt op efter regnskabet, fordi den organiske vækst på 3 pct. var stærkere end ventet.Tabel over analytikernes ændrede kursmål efter regnskabet:Kilder: Bloomberg og finanshusene selv./ritzau/FINANS