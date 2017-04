Novo får opdateret indlægssedlen for Saxenda i USA

Novo Nordisk har fået opdateret indlægssedlen for vægttabsmidlet Saxenda i USA, oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse.



Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt, at indlægssedlen suppleres med langtidsdata, der viser, at omkring halvdelen af patienter på Saxenda, der opnåede et vægttab på mindst 5 pct. efter 56 uger, fastholdt vægttabet i tre år.



Saxenda er det eneste vægttabsmiddel i pen på det amerikanske marked, som har fået langtidseffekten dokumenteret på indlægssedlen.



