Royal Unibrew fastholder forventningerne til 2017.



Der ventes en omsætning på 6250-6450 mio. kr. samt et driftsresultat (EBITDA) på 1285-1385 mio. kr.



Driftsresultatet (EBIT) ventes stadig at lande i intervallet 980-1080 mio. kr.



Det fremgår af bryggeriets regnskab for første kvartal af 2017.



Royal Unibrew realiserede i 2016 en omsætning på 6340 mio. kr. samt et driftsresultat (EBITDA) på 1306 mio. kr.



Driftsresultatet (EBIT) blev 1001 mio. kr.



/ritzau/FINANS