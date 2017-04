Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) er ikke længere at kategorisere som storaktionær i Zealand Pharma, efter at fonden har solgt ud af sin beholdning og nu ejer mindre end 5 pct. af den samlede aktiekapital.



Det fremgår af en meddelelse fra Zealand Pharma torsdag eftermiddag.



- Lønmodtagernes Dyrtidsfond har været en af de største aktionærer i Zealand Pharma siden 2000, hvor LD investerede i Zealand som et unoteret selskab. LD har nydt godt af et godt afkast og venter at fortsætte med at gøre det i fremtiden. LD har i dag reduceret sin beholdning lidt, men udelukkende som en del af LD's løbende risikostyring, siger Kristoffer Fabricius Birch, der er chef for aktier hos LD, i meddelelsen.



/ritzau/FINANS