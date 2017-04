Novo går til tops i C20 Cap efter pludseligt kursspring

Relateret indhold Aktieordbog

Novo Nordisk-aktien har torsdag eftermiddag pludseligt fået ben at gå på og er strøget til tops i C20 Cap efter en stigning på 2,5 pct. til 262,80 kr.



Årsagen kan være, at der investorer eller banker, der positionerer sig op til regnskabet for første kvartal i næste uge.



Det vurderer et par analytikere over for Ritzau Finans.



Der er dog tale om gætværk. Umiddelbart er der ikke nyt fremme om Novo, og flere børsmæglere og handlere har ikke et bud på, hvorfor aktien stiger.



- Mit bedste bud er, at der er tale om en positionering op til regnskabet i næste uge med den in mente, at der er varslet et svagt kvartal. Der kan være investorer, der spekulerer i, at de har fået en bedre start på året, siger analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.



Analytikerkollega i DNB Rune Majlund Dahl peger på, at analytikerne onsdag har fået konsensustal, der viser gennemsnittet af analytikernes forventninger til første kvartal og de kommende år.



Og herefter er det almindeligt, at analytikerne sender deres egne bud på udviklingen i kvartalet ud til deres kunder.



- Vi har selv sendt vores "preview" ud i dag, og jeg gætter på, at der er flere, som har gjort det samme, siger Rune Majlund Dahl.



Med stigningen har Novo-aktien kurs mod at slutte i det højeste niveau, siden selskabet nedjusterede sine langsigtede finansielle mål den 28. oktober.



Største nettokøber af aktien torsdag er Nordea.



