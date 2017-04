UPS leverede lidt over forventning i første kvartal

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske pakkeselskab UPS hentede et lidt større overskud end ventet i første kvartal, og for hele 2017 venter selskabet fortsat at levere som lovet.



UPS omsatte for 15,3 mia. dollar i første kvartal, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et salg på 15,2 mia. dollar. Indtjeningen per aktie blev 1,32 dollar mod ventet 1,29 dollar.



For hele 2017 venter UPS fortsat en samlet indtjening per aktie på 5,80-6,10 dollar, og i forventningerne er der endda indregnet mere end 400 mio. dollar i modvind fra valutamarkedet, fremgår det.



/ritzau/FINANS