Novo-rival har succes med diabetespille og spår yderligere vækst

Novo Nordisks svensk-britiske konkurrent Astrazeneca har markant fremgang med sin diabetespille, Farxiga, og spår midlet en generelt lovende fremtid.



I første kvartal voksede salget af Farxiga med 25 pct. i lokal valuta til 207 mio. dollar.



- SGLT-2-klassen vandt markedsandele fra andre former for medicin mod type 2-diabetes, og det har også potentiale til at tage yderligere markedsandele baseret på præsentationer ved videnskabelige konferencer af dokumentation fra den virkelige verden tilvejebragt med CVD-REAL-studiet, skriver Astrazeneca i sin kvartalsmeddelelse.



Medicinalskabet henviser dermed til en sammenstilling af anonymiserede patientdata fra 300.000 patienter i seks lande, der viser, at diabetespillerne reducerer risikoen for alvorlige hjerte-kar-problemer. Konklusionerne fra studiet blev præsenteret på en konference i sidste måned.



Undersøgelsen viser ifølge Astrazeneca, at behandlingen med SGLT-2-hæmmere reducerede risikoen for hospitalsindlæggelse på grund af hjertesvigt med 39 pct. sammenlignet med anden form for diabetesmedicin. Risikoen for dødsfald blev samtidig reduceret med 51 pct.



Blandt patienterne havde omkring 87 pct. ikke tidligere haft hjerte-kar-problemer. Næsten 42 pct. af patienterne fik Farxiga, mens næsten 52,7 pct. fik Johnson & Johnsons SGLT-2-hæmmer, Invokana. 5,5 pct. af patienterne fik Jardiance fra Eli Lilly og partneren Boehringer Ingelheim.



LILLY OG BOEHRINGER ER I SPIDSEN



Tidligere har alene Boehringer og Eli Lilly vist hjerte-kar-beskyttende egenskaber med deres pille Jardiance, og har som de eneste fået lov af den amerikanske og europæiske lægemiddelstyrelse til at markedsføre, at diabetespillen også reducerer risikoen for hjerte-kar-død hos voksne patienter med type 2-diabetes.



Også Astrazeneca og Johnson & Johnson er dog på vej med specifikke hjerte-kar-studier af deres SGLT-2-midler, der om alt går vel kan føre til lignende markedsføringstilladelser. Johnson & Johnson ventes at kunne præsentere data fra et hjerte-kar-studie allerede i år, mens resultaterne fra Astrazenecas hjerte-kar-studie med Farxiga ventes i 2019.



For Novo kan konkurrencen fra SGLT-2 tage toppen af væksten for selskabets injektionsbaserede diabetesmidler Victoza og insulinpræparater, vurderer analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen.



- SGLT-2 er en lægemiddelklasse, som i højere grad konkurrerer med andre tabletter. Men når det er sagt, så kan de hjerte-kar-mæssige fordele forsinke patienternes start på GLP-1 og insulin, især hvis det viser sig, at der i forhold til hjerte-kar-fordelene er tale om en hel klasseeffekt, siger Søren Løntoft Hansen.



Han peger på, at patienterne dog under alle omstændigheder på sigt vil få brug for mere potente blodsukkersænkende midler, som GLP-1 og insulin.



Samtidig har også Novo Nordisk tidligere vist hjerte-kar-beskyttende egenskaber med sine diabetesmidler Victoza og Semaglutid, der tilhører en anden lægemiddelklasse kaldet GLP-1. Novo har ansøgt lægemiddelmyndighederne i USA og Europa om tilladelse til at markedsføre hjerte-kar-fordelen med Victoza og venter en tilbagemelding fra de amerikanske myndigheder senere i år.



Generelt har patienter med type 2-diabetes to til tre gange større risiko for hjertesvigt og en øget risiko for blodpropper og slagtilfælde. Omkring halvdelen af alle dødsfald blandt type 2-diabetikere skyldes hjerte-kar-sygdom.



