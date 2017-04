Fords overskud falder men er bedre end ventet

Relateret indhold Artikler

Overskuddet i amerikanske Ford var bedre end ventet men noget under samme periode sidste år.



Det viser regnskabet fra bilkoncernen for første kvartal.



Det ordinære driftsoverskud per aktie blev 39 cent mod ventet 34 cent i følge estimater fra Bloomberg. Det var dog 42 pct. lavere end i samme periode året før.



Omsætningen overraskede også positivt, da den landede på 36,5 mia. dollar mod ventet 34,8 mia. dollar.



Forventningerne til hele året blev fastholdt som et ordinært overskud før skat på 9 mia. dollar.



/ritzau/FINANS