Nordicom er klar til at skifte navn. Det står klar efter selskabets generalforsamling, hvor en række forslag og vedtægtsændringer blev godkendt af aktionærerne, hvoraf Park Street Asset Management er den største med 56 pct. af aktierne og stemmerne.



Storaktionæren har da også et fingeraftryk med i ejendomsselskabets nye navn, som bliver Park Street Nordicom A/S.



Derudover har generalforsamlingen vedtaget koncernsproget, og al fremtidig kommunikation vil derfor foregå på engelsk.



Det blev også godkendt at oprette forskellige aktieklasser og at give bestyrelsen ret til at foretage kapitalforhøjelser både ved rettede emissioner og gældskonvertering.



Nordicom har været igennem en langvarig nedtur efter finanskrisen, hvor selskabet tabte hele egenkapitalen, men på det seneste har resultaterne været i bedring.



/ritzau/FINANS