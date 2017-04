Relateret indhold Artikler

Jesper Bjørn Hansen er torsdag indtrådt i direktionen hos Andersen & Martini, fortæller bilforhandleren i en meddelelse.



28-årige Jesper Bjørn Hansen skal dermed arbejde side om side med sin far, Peter Hansen, der er administrerende direktør i selskabet.



Ifølge meddelelsen har den nye direktør "lige fra barns ben" arbejdet i Andersen & Martini, indtil han rejste til udlandet for at uddanne sig og blandt andet tog en kandidatuddannelse i International Business og en MBA.



Siden 2013 har den nye direktør været ansvarlig for CRM (Customer relationship management, red.) i Andersen & Martini. Her har han blandt andet været med til at slanke ledelsen fra syv til to personer, hedder det i meddelelsen.



/ritzau/FINANS