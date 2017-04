Novozymes henter ny IR-chef fra Danske Markets

Enzymproducenten Novozymes har fundet sig en ny chef for Investor Relations i form af Danske Markets-analytikeren Tobias Björklund, der tiltræder posten den 1. juni. Han overtager fra Martin Riise.



Tobias Björklund har også tidligere - forud for sine fem år hos Danske Markets - arbejdet ti år hos netop Novozymes, heraf syv år i selskabets investor relations-afdeling.



Jobskiftet betyder samtidig også, at Danske Markets har suspenderet sin dækning af Novozymes-aktien, indtil der er fundet en ny analytiker til at overtage dækningen fra Tobias Björklund.



/ritzau/FINANS