Lars Tvede: Vi sår frøene i Danmark men lader andre høste gevinsterne

Relateret indhold Artikler

"Vi sår alle frøene i Danmark, og når det så bliver rigtig stort, så lader vi andre høste gevinsterne. Det er virkelig en urentabel forretningsmodel," siger serieiværksætter Lars Tvede til Mandag Morgen.



Skandinavien er den region i verden, der skaber flest milliardvirksomheder, virksomheder som også går under betegnelsen unicorn, men ofte forlader de landene, når de er blevet en succes, skriver Mandag Morgen. Og det er problematisk, mener Lars Tvede.



"Hvis en iværksætter starter noget op, som bliver en succes, så har en masse medarbejdere været med på rejsen. Hvis de så også starter noget op, så vokser der et økosystem frem. Derfor er det vigtigt, at alle succeserne ikke ender i USA, Storbritannien eller Schweiz," siger han i den forbindelse.



Det er tal fra bl.a. venturefonden Creandum som har Spotify i porteføljen - der viser, at selvom Danmark og resten af Norden klarer sig godt inden for startup-verden, så lider landene hårdt under, at mange af virksomhederne først bliver mange penge værd, når de er rykket uden for Norden.



"Danmark er bare ikke et optimalt sted at bygge en unicorn. Det kan man i USA. Men det er en skidt position at være den, der betaler for at uddanne folk, og når de så realiserer deres gode ideer, så sker det uden for landets grænser," siger Lars Tvede til Mandag Morgen.



Der er flere eksempler på danske virksomheder, der inden for de seneste år, er flyttet til USA for at vokse sig store. Unity Technologies er eksempelvis en af verdens førende virksomheder inden for softwareplatforme til udvikling af computerspil, og den danskstartede it-komet Zendesk gik på Nasdaq-børsen i New York i 2015.



Ifølge Creandum udgør Danmark, Finland, Norge og Sverige sammenlagt to pct. af verdens BNP, men står bag syv pct. af alle salg af unicorn-teknologivækstvirksomheder.