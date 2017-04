Relateret indhold Artikler

Der blev skruet op for hastigheden på havnekajene verden over for DP World i første kvartal.



Havneselskabet med hovedsæde i Dubai oplevede en organisk vækst på 5,0 pct. i gennemløbet af containere i de havne, hvor selskabet har aktiviteter og ejerandele. Det ligger dermed på næsten det dobbelte af Drewrys estimat om 2,6 pct. vækst i containermarkedet i samme kvartal, bemærker selskabet.



Ser man på tallene vægtet for ejerandel falder vækstraten dog noget, da den største fremgang har været i de havne, hvor DP World sidder på mindre bidder. På konsolideret basis havde DP World nemlig en organisk vækst på 1,6 pct. til 8,66 mio. tyvefodscontainere (TEU).



- Der er tegn på gradvis forbedring i markedet i 2017, og vores portefølje har fået en lovende start på året med væksten foran markedet. De robuste resultater blev leveret på tværs af alle tre regioner (Asien-Stillehavet, USA & Australien og Europa, Afrika & Mellemøsten, red.), udtaler DP World-topchef Sultan Ahmed Bin Sulayem i regnskabet.



DP World er blandt de største havneoperatører sammen med blandt andre A.P. Møller-Mærsks APM Terminals.



/ritzau/FINANS