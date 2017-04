Sydbank: Kvartalsresultat i Dong er mindre dramatisk end det ser ud

Relateret indhold Artikler

Det er på den lange bane, man skal vurdere Dong Energys resultater, og de enkelte udsving fra kvartal til kvartal - som eksempelvis et stort dyk i indtjeningen i første kvartal af 2017 - bør derfor ikke bekymre investorerne så meget.



Det mener Morten Imsgard, aktieanalytiker i Sydbank, efter regnskabet torsdag, som umiddelbart skuffede i forhold til analytikernes forventninger til tallene. Eksempelvis gav de fortsættende aktiviteter kun et overskud på 1,2 mia. kr. mod ventet 2,1 mia. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.



"Det kan godt se dramatisk ud, at de rammer væsentligt under, men det er primært et spørgsmål om timing, og hvornår de bogfører de her gevinster fra frasalg af vindmølleparker," siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.



Dong fastholder da også sin prognose for hele 2017 og regner med at komme i mål med de planlagte frasalg senere på året.



"Så det er lidt et regnskab, der ikke har de store begivenheder indbygget. Jeg tror også, at markedet er ved at lære, at resultaterne vil svinge lidt, og at værdien af sådan nogle analytikerestimater her ikke er superhøj, for det er meget svært for udenforstående at ramme nogen af de svingfaktorer, der er," siger Morten Imsgard fra Sydbank.



Analytikeren vurderer, at aktiemarkedet derfor vil tage relativt roligt imod dagens offentliggørelse.



Morten Imsgard har anbefalingen "sælg" af Dong-aktien, som har været børsnoteret siden juni 2016. Onsdag ved børslukketid kostede en Dong-aktie 272,90 kr.



/ritzau/FINANS