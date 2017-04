Flyselskab vil give udsmidte passagerer kæmpe kompensation

Relateret indhold Artikler

Det gik hele verden rundt, da passageren David Dao med vold og magt blev ført af et overbooket United Airlines fly i Chicago tidligere på måneden.



Flyselskabet endte i en veritabel shitstorm, og det forsøger United Airlines torsdag at rette op på med nye retningslinjer for overfyldte fly.



Fra fredag bliver passagerer, som ikke får lov at flyve med alligevel, tilbudt 10.000 dollar - eller hvad der svarer til 68.000 kroner - i kompensation.



De i alt ti ændringer i retningslinjerne er et resultat af en intern undersøgelse oven på den dramatiske hændelse 9. april.



David Dao, der nægtede at forlade flyet, blev efter episoden indlagt på hospitalet.



Ud over en hjernerystelse og en brækket næse havde lægen slået to fortænder ud, da flere vagter var særdeles voldsomme over for ham.



I alt fire passagerer blev bedt om at forlade flyet fra Chicago to Louisville.



Optrinet blev fanget på video, som siden var at finde over alt på sociale medier.



Der kan man se, hvordan David Dao bløder fra ansigtet, da han bliver slæbt ud af flyet.



I tiden efter lød det først fra United Airlines, at Dao også havde en del af skylden. Men siden har flyselskabet ændret holdning og gentagne gange undskyldt episoden.



Ud over at tilbyde en stor sum penge til passagerer på overbookede fly, vil United Airlines også skrue ned for praksis med at sælgelletter til flere passagerer, end der er sæder til i flyene.



Samtidig sammensætter selskabet et nyt kunderserviceteam, som er specialister i "at finde kreative løsninger" for passagerer, hvis fly er overfyldte.



/ritzau/AFP