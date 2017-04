Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Finske Huhtamäki tjente færre penge i sin Fiber Packaging-division trods en pæn vækst på toplinjen i første kvartal.



Det viser kvartalsregnskabet fra Huhtamäki, hvor Fiber Packaging-divisionen blandt andet producerer æggebakker og dermed konkurrer med danske Brdr. Hartmann.



Divisionen, der netop har skiftet navn fra Molded Fiber, øgede toplinjen med 10 pct. til 72,3 mio. euro, men driftsmarginen (EBIT) dykkede til 10,1 pct. fra 12,5 pct. og gav dermed et driftsoverskud på 7,3 mio. euro - et fald fra 8,2 mio. euro.



Det var et dårligere produktmiks og højere råvarepriser, der pressede indtjeningen ned, fortæller selskabet.



- Den samlede efterspørgsel på fiberbaseret æggeemballage var god på tværs af markederne undtagen Sydamerika, hvor den udfordrende økonomiske situation i Brasilien fortsat havde en negativ effekt på efterspørgslen, skriver Huhtamäki, der også havde udfordringer på visse amerikanske markeder.



- På visse europæiske markeder havde fugleinfluenza en negativ effekt på den dyreste produktkategori. Priserne på genbrugsfiber steg, tilføjer det finske selskab.



/ritzau/FINANS