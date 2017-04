Norwegians blodrøde bundlinje skuffer

Relateret indhold Artikler

Lavprisflyselskabet Norwegian havde godt nok en større omsætning end ventet i årets første kvartal, men selskabets store underskud var endnu større end ventet, viser regnskabet torsdag morgen.



Selskabet kom igennem årets første kvartal med en omsætning på 5406 mio. norske kr., hvor analytikerne ifølge SME Direkt havde set frem til en toplinje på 5335 mio. norske kr. mod 4961 mio. norske kr. i samme periode sidste år.



Norwegian havde i årets første kvartal et underskud på driften på 1337,8 mio. norske kr., hvor analytikerestimater ifølge SME Direkt var på 1273 mio. norske kr.



Før skat landede underskuddet på 1848 mio. norske kr. mod forventningen om et minus på 1760 mio. norske kr. I samme periode for et år siden var underskuddet på 992 mio. norske kr.



/ritzau/FINANS