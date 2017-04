Novozymes: Flere børshuse løfter kursmålet efter regnskab

Relateret indhold Artikler

Oven på onsdagens positive regnskab fra Novozymes har flere børshuse ændret i deres kursmål for enzymproducenten, fremgår det af data fra Bloomberg News.



Blandt andet har norske DNB skruet kursmålet op til 250 kr. fra 220 kr., mens anbefalingen fortsat er "hold". Derudover har schweiziske Credit Suisse løftet sit kursmål til 340 kr. mod tidligere 300 kr. Også her fastholdes anbefalingen - i dette tilfælde til på "outperform".



Onsdag sluttede Novozymes-aktien 4,8 pct. højere til 302,20 kr. Det fulgte, efter at enzymgiganten blandt andet kunne fremvise en bedre end ventet organisk vækst i årets første kvartal på 3 pct., hvor analytikerne ifølge Ritzau Estimates havde spået en fremgang på 0,9 pct.



/ritzau/FINANS