Energiselskab belønner milliardtab med millionbonus

Topchefen i SE-koncernen, Niels Duedahl, belønnes med en millionbonus, selv om den sydjyske energi- og telekoncern må nedskrive sin store kabel-tv-satsning med et milliardbeløb.



Det erfarer Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.



Samlet set er direktionens aflønning, der tæller to personer, steget med 16 procent i 2016 og mere end fordoblet siden 2010.



SE's bestyrelsesformand, Jens Erik Platz, bekræfter, at ledelsen har fået en bonus, selv om værdien af Stofa, som SE købte i 2012, er blevet nedskrevet med 1,3 milliarder kroner, svarende til omkring 70 procent af købesummen.



"Direktionens lønninger stiger i kraft af nogle bonusser og noget halløj der," siger Jens Erik Platz, der er medejer af produktionsvirksomheden Brdr. Platz A/S, til Finans.



Han afviser at fortælle, hvor stor bonussen er, og bonussen omtales ikke med et ord i den udsendte årsrapport.



Topledelsen i SE er i en årrække blevet belønnet for udviklingen i selskabets driftsresultat før blandt andet nedskrivninger - foruden en række blødere målsætninger.



Dermed honoreres tiltag, der ikke nødvendigvis er værdiskabende, da der ikke tages højde for, hvad den frembragte fremgang i indtjeningen har kostet.



Ifølge Ken L. Bechmann, professor ved CBS og ekspert i incitamentsaflønning, afviger bonusprogrammet i SE væsentligt fra de retningslinjer, mange andre virksomheder følger.



Blandt andet er der mulighed for, at ledelsen kan øge sin bonus ved at gennemføre opkøb, uanset om opkøbene er en succes eller ej.



"Min første tanke var, at det må man næsten ikke håbe, er sandt. Det virker ikke særligt gennemtænkt og giver nogle sjove incitamenter i forhold til at købe til," siger Ken L. Bechmann til Finans.



SE's to største kommercielle satsninger under adm. direktør Niels Duedahl, købet af Stofa samt hundredvis af gamle vindmøller, har kostet ejerne dyrt.



Stofa er netop nedskrevet 1,3 milliarder kroner, og sidste år blev der høvlet 266 millioner kroner af vindmøllernes værdi.



/ritzau/