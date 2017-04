Boeing hiver forventningerne i vejret efter godt kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Boeing Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Boeing

Den amerikanske flyproducent Boeing opjusterer sine forventninger til hele 2017's overskud efter et godt første kvartal, hvor bundlinjen landede over det ventede.



Boeing hentede således et overskud per aktie på 2,01 dollar mod ventet 1,91 dollar blandt analytikerne ifølge estimater fra Bloomberg News. Resultatet blev bedre end prognosen, selv om omsætningen endte en spids lavere.



Flyproducenten solgte således for 21,0 mia. dollar i januar, februar og marts, mens analytikerne havde regnet med et salg på 21,2 mia. dollar.



For hele 2017 løftes prognosen for indtjeningen per aktie til 9,20-9,40 dollar fra tidligere ventet 9,10-9,30 dollar.



Alligevel dykker aktien med 1,1 pct. til 181,49 dollar i formarkedet.



/ritzau/FINANS