Amerikansk forbrugsvaregigant lander som ventet i tredje kvartal

Amerikanske Procter & Gamble kom ud af tredje kvartal 2016/17 med en omsætning som ventet.



Der blev solgt for 15,6 mia. dollar shampoo fra Pantene og Head & Shoulders, chips fra Pringles, vaskemiddel Ariel, barberblade og -skum fra Gillette, bleer fra Pampers samt batterier fra Duracell mod et ventet salg på 15,7 mia. dollar ifølge et estimat fra Bloomberg News.



Kerneindtjeningen per aktie lød på 96 cent mod ventede 94 cent.



Procter & Gamble-aktien falder 0,5 pct. i det amerikanske formarked til 81,59 dollar.



/ritzau/FINANS