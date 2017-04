Pepsi bedre end rivalen: Øgede omsætning i første kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Coca-Cola

Pepsi

PepsiCo Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Coca-Cola

PepsiCo

Hvis der skal udpeges en vinder af colakrigen mellem Pepsi og Coca-Cola for første kvartal af 2017, må det blive førstnævnte.



For hvor Coca-Colas omsætning faldt med 11 procent i perioden, så viser Pepsicos kvartalsregnskab en fremgang i salget på knap to procent.



PepsiCo markedsfører foruden sin kendte cola også sodavand som 7Up og Mountain Dew.



Men selskabet ejer også chipsproducenten Frito-Lay og Quaker Oats, der blandt andet sælger morgenmadsprodukter.



Og hvor sidstnævnte var ramt af en svag tilbagegang i både omsætning og driftsresultat, var fremgangen jævnt fordelt på de øvrige Pepsi-divisioner.



Den samlede omsætning i kvartalet løb op i 12 milliarder dollar (82 milliarder kroner), og driftsresultatet lød på 1,93 milliarder, svarende til en fremgang på 19 procent i forhold til samme periode året forinden.



Kigger man alene på omsætningen på læskedrikke, er Coca-Cola fortsat størst med 9,1 milliarder dollar.



PepsiCo solgte tilsvarende for lige knap 8 milliarder dollar.



/ritzau/