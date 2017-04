Pepsico bobler: Større overskud end ventet

Den amerikanske læskedrikgigant Pepsico ramte stort set lige i øjet på analytikernes forventninger med sine resultater for første kvartal, hvor bundlinjen dog blev lidt federe end ventet.



Selskabet, der er kendt for sodavand som Pepsi, 7UP, Mirinda og Mountain Dew, hentede i januar, februar og marts et overskud per aktie på 0,94 dollar, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde regnet med et plus på 0,92 dollar.



Resultatet blev hentet på baggrund af en omsætning på 12,0 mia. dollar i kvartalet - helt som analytikerne havde ventet.



For hele 2017 fastholdes forventningerne desuden, hvorfor Pepsico fortsat regner med at levere en organisk vækst på "mindst" 3 pct.



I første kvartal var den organiske vækst på 2,1 pct., men selskabet havde også selv - ved årsregnskabet for 2016 - afsløret, at væksten ville blive "under" 3 pct. i perioden.



Pepsico-aktien stiger med 0,6 pct. til 114,80 dollar i onsdagens amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS