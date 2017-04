Telia-boss: Køb af TDC løser ikke vores danske problemer

Selv om Telia er udfordret på et konkurrencepræget dansk telemarked, så bliver det ikke et opkøb af TDC, som skal løse selskabets problemer.



Det slår Telias øverste chef, Johan Dennelind, endnu en gang fast i forbindelse med teleselskabets regnskab for første kvartal, skriver Berlingske Business.



"Som jeg har sagt før, er prissætningen og risikoen ved TDC ikke attraktiv, og det er fortsat ikke attraktivt, så vi fokuserer på andre muligheder,"siger Johan Dennelind under en præsentation af Telias regnskab ifølge Berlingske Business.



Han siger samtidig, at Telia næppe vil være i stand til at løse udfordringerne på det danske marked på egen hånd, og at der er behov for en mere strukturel løsning, som dog ikke involverer en fusion med TDC.



Telia var ellers rygtet som en køber af TDC for få måneder år siden, og det svensk-finske selskab erkendte i starten af året, at det havde overvejet muligheden, men at prisen var for høj.



Telia har været udfordret på det danske marked gennem mange år.



Regnskabet for første kvartal viste en mindre fremgang på driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, som steg med 3 mio. svenske kr. til 140 mio. svenske kr., men overskudsgraden på det danske marked ligger fortsat meget langt fra Telia-gruppen som helhed.



/ritzau/FINANS