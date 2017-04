Relateret indhold Artikler

Express Scripts, der er USA's største indkøber af medicin, er havnet i en krise, efter at selskabet mistede sin største kunde, sundhedsforsikringsselskabet Anthem. Forsikringsselskabet har hidtil bidraget med 17,1 mia. dollar til Express Scripts toplinje (på cirka 100 mia. dollar i 2016, red.).



Det skriver the Wall Street Journal.



I flere år har Express Scripts været stolte over, at have en simpel forretningsmodel, der ikke er viklet ind i andre grene af sundhedssektoren. Nu står Express Scripts med en kunde mindre, og skal derfor overveje, om den isolerede strategi skal laves om.



- Vi er en meget magtfuld uafhængig enhed med eller uden Anthem, siger Tim Wentworth, Express Scripts administrerende direktør, til the Wall Street Journal.



Mandag meddelte Anthem, at selskabet ikke vil forny sin kontrakt med Express Scripts, der udløber ved udgangen af 2019.



Anthems flugt fra Express Scripts har dog været længe undervejs. Sidste år kunne offentligheden følge med i et drama mellem de to parter, da Anthem sagsøgte Express Scripts for 15 mia. dollar. Angiveligt tog Express Scripts overpris for sine produkter.



Bekymringer om, hvorvidt andre store kunder vil følge i Anthems fodspor udløste et kursfald på 11 pct. i Express Scripts tirsdag. Samme dag steg kurserne hos konkurrenterne CVS med 2,7 pct. og Unitedhealth med 1 pct.



