Sydbank: Godkendt regnskab bør give lille kursstigning hos Novozymes

Efter et godkendt regnskab for første kvartal af 2017 bør aktiekursen hos Novozymes gå en positiv onsdag i møde. Det vurderer Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, og som især hæfter sig ved en positiv overraskelse i væksten hos den danske enzymproducent.Enzymgiganten havde ved sit årsregnskab i starten af 2017 varslet, at første halvdel af året ville være svagere vækstmæssigt sammenlignet med anden halvdel af året, men selskabet har tilsyneladende haft bedre gang i salget end forventet.Novozymes' omsætning steg i første kvartal 2017 til 3740 mio. kr. fra 3609 mio. kr. i første kvartal året før. Til sammenligning var der ifølge Ritzau Estimates ventet en omsætning på 3704 mio. kr.Den organisk vækst lød på 3 pct. i årets første tre måneder, hvilket ligger inden for selskabets forventninger for hele året, der lyder på 2-5 pct., men det er højere end ventet, da analytikerne havde regnet med en vækst på 0,9 pct."Jeg vil sige, at det bestemt er et godkendt regnskab, som sender nogle vigtige signaler til investorerne om, at man er på vej ud af det dødvande, der måske kendetegnede 2016," siger Morten Imsgard."Jeg tror, at markedet vil tage godt imod det, og at vi får en lille, positiv reaktion oven på regnskabet. Novozymes har allerede klaret sig relativt godt i år, og det her er præcis den type regnskab, som jeg tror, investorerne spejder efter," fortsætter han.Sydbank-analytikeren har en "køb"-anbefaling af Novozymes-aktien, der tirsdag faldt 1,2 pct. til 288,40 kr./ritzau/FINANS