Folkeskole-elever på kodeskole hos TDC: "Vi har lavet et spil om Trump"

Dommerne var generelt begejstrede for den kreativitet, børnene havde lagt i deres spil.

-Josefine Christensen, Norddahl & Co

Her fortæller tre af drengene om deres spil, "Funny Fighters." De er blevet inspirreret af mange af de spil, de selv spiller til hverdag.

-Josefine Christensen, Norddahl & Co

Udover selv at præsentere deres produkter, lyttede børnene også til oplæg. Her er det dommer Clara Mai Kunstmann, der fortæller børnene om sit arbejde.

-Josefine Christensen, Norddahl & Co

"Vi har lavet et spil om Trump," fortæller tre drenge fra 6. V.Inspireret af den markante mediedækning af Donald Trump, Islamisk Stat og muren til Mexico, har de udviklet et spil, hvor den amerikanske præsident skal fange en mexicaner, imens han bliver beskudt af ISIS.Et begejstret dommerpanel nikker anerkendende, imens drengene demonstrerer.Dagens præsentation er kulminationen på "Coding Class;" et samarbejde mellem blandt andre It-branchen, Københavns og Vejles kommune, en række virksomheder, heriblandt TDC, og Coding Pirates.Formålet er at øge fokus på teknologi og it, samt at gøre det til en integreret del af den danske folkeskole.TDC har længe råbt vagt i gevær om den enorme mangel på kvalificeret arbejdskraft i it-branchen, og derfor mener koncerndirektør Jens Aaløse, at det kun er naturligt, at virksomheden selv gør en aktiv indsats på området."En af vores helt store bekymringer er, at vi kan se, at vi har vanskeligt ved at tiltrække de her kompetencer. Vi har et kæmpe problem i dag, og når vi kigger ud i fremtiden, så bliver problemet kun større, " siger han og understreger, at TDC ikke bare vil sidde og pege fingrer af politikerne, men også selv tage et ansvar.28 elever på 6. klassetrin er i dagens anledning mødt op på TDC's hovedkontor på Teglholmen, hvor de i grupper af tre viser deres egenproducerede spil frem.Dommerpanelet består af Clara Mai Kunstmann, senior director og chef for TV og OTT i TDC, Jesper Kølbæk, senior produktmanager i TDC og Casper Hald, der er er chef for TDC's Blockbuster afdeling.De tre dommere sidder centralt placeret i midten af det klasselokalelignende rum, og efter hver fremlæggelse stiller de spørgsmål og kommer med kommentarer.Artiklen fortsætter under billedetFor Jens Aaløse er dagens arrangement vigtigt for at brande it og teknologi på den rigtige måde blandt skoleeleverne."Vi skal have skabt engagement og lyst blandt de unge mennesker," siger direktøren."Når de kommer og viser, at de med den her teknologiforståelse kan skabe et produkt, giver det en enorm stolthed blandt eleverne, " siger han.For Jens Aaløse er det ikke kun elevernes produkt, der er en vigtig faktor"For os handler det mere om, at man har teknologiforståelse. Vi skal have kreativiteten og skabelsen ind i det. Man skal kunne se, hvad det skal kunne bruges til, og hvad det skal kunne skabe af værdi," siger Jens Aaløse.Og kreativitet er bestemt ikke noget, 6. klasseeleverne mangler. En anden drengegruppe har udviklet spillet "Funny Fighters," hvor en mand og en kvinde skal slås mod hinanden. Et såkaldt "Player vs. Player" skydespil."Har han ikke nogen bukser på?" Spørger en dommer overrasket."Nej, det er jo Funny Fighters," svarer en af drengene retorisk om manden i den grønne trøje med bukserne nede om anklerne. Drengene har selv tegnet og designet figurerne.Artiklen fortsætter under billedetOg står det til Jens Aaløse, skal elever og lærere i fremtiden bruge langt flere ressourcer på spildesign og andre tekniske tiltag i folkeskolen, hvis Danmark skal have en chance for at følge med i digitaliseringen samt at gøre op med den store mangel på arbejdskraft i it-sektoren."Min opfordring til politikerne er, at de skal have større ambitioner, end det, de signalerer i øjeblikket. Og de skal forstå alvoren ved ikke at have ambitionerne. Det er ikke bare TDC, men rigtig mange virksomheder, der ikke har adgang til de kvalifikationer, der er behov for," siger han og fortsætter:"Det betyder, at vi ikke får vores andel af den globale vækst, som igen betyder, at vi går glip af øget beskæftigelse og velfærd"I slutningen af marts meddelte undervisningsminister Merete Riisager, at der skulle it på skoleskemaet i folkeskolerne. Ministeren nedsatte en rådgivningsgruppe, der skulle hjælpe med at integrere teknologiforståelse i det danske skolesystem. Planen er, at det skal være et et-årigt valgfag, der skal køre som et forsøgsprojekt over tre år."Selvom det, Merete Riisager kom med, var okay, så var det bare ikke ambitiøst nok. Jeg tror, de fleste virksomheder ville synes, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis det var et obligatorisk fag, og så kunne det tilsvarende være hensigtsmæssigt, hvis vi ikke skulle vente helt til 2020 med at konkludere på pilottesten," siger han.Selvom det vil kræve ressourcer at få it i folkeskolen, mener Jens Aaløse, at det er det værd."Jeg tænker, at det er en investering, og en investering skal måles på sit afkast. Det er også vanvittigt dyrt, at vi ikke har adgang til den kompetence i dag," siger han."Nogle siger, vi ikke har råd til det. Jeg siger, vi ikke har råd til at lade være."De sidste fem år har TDC haft problemer med at besætte stillinger inden for it-branchen, og alt tyder på, at tendensen fortsætter. En rapport udarbejdet af regeringen i sommer forudså, at der i 2030 vil mangle 19.000 specialister inden for it, mod de ca. 3000, der mangler i dag."Danmark har spildt ti år. For ti år siden var Danmark verdens førende it-nation. Nu ligger vi på en 15. plads. Der, hvor vi havde en fordel, skal vi nu indhente de andre," siger Jens Aaløse.Og det kan ikke gå hurtigt nok. Han fremhæver en tjeneste som Netflix, der er velintegreret i vores hverdag, men som for ganske få år siden ikke fandtes i den form, vi kender i dag."Den digitale verden kører med raketfart. Vi skal forstå, at det her går stærkt, og vi er bagud," siger han i den forbindelse."Alle de unge mennesker, vi er ved at uddanne til en global verden, kommer til at mangle nogle værktøjer. Og vi kommer til at mangle en dygtige skoleelever, der kan begå sig og konkurrere i en globaliseret hverdag.Selvom Coding Class som udgangspunkt kun skulle køre i et år, forventer Jens Aaløse at fortsætte og videreudvikle succesen."Vi kommer til at brede det mere ud geografisk. Der har været fokus Vejle og København."