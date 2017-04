Telia slår markedets forventninger og fastholder forventninger

Det svenske teleselskab Telia er kommet bedre end ventet ud af sit første kvartal målt på både omsætning og indtjening.



I årets første tre måneder har selskabet landet en omsætning på 19,3 mia. svenske kr. mod ventet 18,8 mia. svenske kr. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Længere nede i resultatopgørelsen lander Telia et driftsoverskud på EBITDA-niveau på 6,15 mia. svenske kr. mod ventet 6,11 mia. svenske kr.



I forhold til sin danske forretning, hvor Telia blandt andet konkurrerer med TDC, skriver det svenske selskab i kvartalsregnskabet, at markedet for forbrugstelefoni forblev forholdsvist stabilt ud fra et prisperspektiv, men at konkurrencen stadig var hård.



"Selv i erhvervssegmentet forblev konkurrencen og prispresset på et højt niveau," skriver Telia om det danske marked.



I forbindelse med kvartalsregnskabet fastholder Telia sine finansielle forventninger til 2017.



/ritzau/FINANS