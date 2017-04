Verdens næststørste teleselskab leverede forudsigeligt første kvartal

Den amerikanske telegigant AT&T levede næsten op til analytikernes forventninger i førstekvartals-regnskabet, der blev fremlagt sent tirsdag.



Telegiganten rapporterede et justeret overskud per aktie på 0,74 dollar for årets første tre måneder.



Analytikernes forventninger var netop 0,74 dollar per aktie, ifølge Bloomberg News' prognose gennemsnit.



Omsætningen skuffede en anelse, da den lød på 39,4 mia. dollar mod de ventede 40,6 mia. dollar.



Selskabet fastholdt forventningerne til anlægsinvesteringer i 2017 på 22 mia. dollar, og frie pengestrømme ventes fortsat at være på 18 mia. dollar.



AT&T-aktien faldt 0,2 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS