Yahoo-chef står til milliardbonus trods mislykket redningsforsøg

I juni vil det være så godt som slut for den tidligere gigant på internettet, Yahoo. Flere års forsøg på at redde selskabet og tage konkurrencen op mod Google er fejlet.



Administrerende direktør Marissa Mayer kan dog forlade selskabet med 186 millioner dollar - 1,3 milliarder kroner - i hånden. Det skriver New York Times, der har set dokumenter sendt til Yahoos aktionærer.



Det er værdien af de aktieoptioner, hun har fået som direktør, der bliver udløst, når Yahoos aktionærer efter al sandsynlighed godkender salget at selskabets internetdivision, kerneforretningen, til teleselskabet Verizon.



Yahoo har skrantet længe, og trafikken på selskabets sider har været for nedadgående.



I 1998 var Yahoo ellers den mest brugte startside på internettet og siden opbyggede selskabet, der startede som en primitiv søgemaskine, en masser af funktioner.



Yahoo er dog blevet overhalet af andre selskaber, ikke mindst Google, og har bid for bid mistet markedsandele de seneste mange år.



Marissa Mayer blev ansat i 2012 fra netop Google for at vende Yahoos nedtur og sikre selskabets overlevelse. Det er dog ikke lykkedes.



Derudover har selskabet det seneste år været hårdt plaget af en stor skandale, hvor hackere stjal over en halv milliard brugeres personlige informationer.



Nu har Yahoo valgt at sælge sig selv til Verizon for 4,5 milliarder dollar.



Da Yahoo var i sine velmagtsdage over 100 milliarder dollar værd på børsen.



Microsoft tilbød at købe Yahoo for 45 milliarder dollar i 2008 for at kunne matche Googles services på nettet.



Yahoo skifter efter salget, som aktionærerne skal stemme om til juni, navn og bliver et holdingselskab.



Alle de reelle aktiviteter går dog til Verizon.



/ritzau/