Skrigende aktionær afbryder storbanks generalforsamling

Generalforsamlingen i den amerikanske storbank Wells Fargo måtte afbrydes tirsdag, da en stiktosset aktionærer råbte og skreg sin frustration ud over bankens bestyrelse.



Det skriver CNN Money, der var til stede til generalforsamlingen.



"Fortæl hvad I vidste, og hvornår I vidste det," råbte Bruce Marks, formand for foreningen Neighborhood Assistance Corporation of America til bestyrelsen ifølge mediet.



Frustrationen er udløst af en enorm skandale, der har ramt Wells Fargo.



I efteråret 2016 kom det frem, at banken havde åbnet over to millioner konti og kreditkort for kunder, der ikke havde bedt om det og ikke var vidende om det mellem 2011 og 2015.



Det skete for at nå interne salgsmål, og kunderne blev opkrævet gebyrer for de konti, de ofte slet ikke vidste var åbnet i deres navn af bankens ansatte.



Det førte til, at den administrerende direktør John Stumpf blev fyret sammen med flere andre direktører og 5300 ansatte.



"Hav modet til at forklare os, om I var implicerede eller inkompetente," råbte Bruce Marks videre, inden bestyrelsesformanden Stephen Sanger sagde til ham, at han gik over stregen.



"Wells Fargo er gået over stregen i årevis," svarede Bruce Marks, inden han blev fjernet af sikkerhedspersonalet oven på, at generalforsamlingen var afbrudt i 10 minutter.



Flere aktionærer og aktionærforeninger har kritiseret bestyrelsen, fordi de tillod en syg præstationskultur, der af flere ses som den direkte årsag til skandalen.



Der ud over er der kritik af, at skandalen ikke har betydet et farvel til nogen i bestyrelsen, der ellers er bankens øverste myndighed.



"Bestyrelsen i Wells Fargo har lidt under champignon-ledelse. Som champignoner er de blevet holdt i mørke og er kun blevet fodret lort," siger vicedirektør for investering hos den enorme amerikanske fagforening AFL-CIO Brandon Rees.







/ritzau/