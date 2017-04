Chefanalytiker: Uundgåeligt at fragtraterne vil falde igen

Træerne vokser ikke ind i himmelen for containerrederierne. Godt nok er balancen mellem udbud og efterspørgsel i bedring, så det seneste år har budt på stigende fragtrater, men det vil ikke være en permanent trend.



Det er budskabet fra Tan Hua Joo fra analysehuset Alphaliner på shippingkonferencen TOC Asia.



2016 blev på den ene side ualmindeligt slemt for rederierne, der samlet tabte omkring 3,5 mia. dollar (24 mia. kr.). Samtidig blev der skabt en mere givtig balance mellem flådens størrelse og mængden af fragtede containere. Sidstnævnte steg mere end førstnævnte for første gang siden 2011, hvilket gav en gradvis stigning i fragtraterne i årets løb.



Men bedringen vil ikke vare ved, advarer Alphaliners chefanalytiker.



- Sidste år gik efterspørgslen noget frem, samtidig med at nettotilgangen af skibe var den laveste, der er set nogensinde, så der blev skabt en bedre balance. Desværre er alt det ved at forsvinde, og raterne har siden slutningen af januar været under pres. Der er stadig skibe på vej til markedet, så jeg tror, at den stabilitet, som markedsanalytikere snakker om, er langt ude i fremtiden, siger Tan Hua Joo ifølge Shippingwatch.



Den globale flådevækst var på omkring halvanden procent på nettobasis i 2016, men det tal vil selv i det bedste scenarie stige til minimum 3 pct. i år, mener analytikeren, da der er mange nybyggede skibe på vej til flåden. Det vil føre til en kamp om markedsandele og et nyt pres på raterne, er Alphaliners forudsigelse.



Branchen har været igennem en omfattende konsolidering med opkøb, fusioner, nye alliancer og en enkelt konkurs. Men det vil ikke være nok til at løfte fragtraterne på den lange bane, mener analytikeren, da nogle af de mest pressede rederier nyder godt af statsstøtte, mens den japanske fusion af MOL, K-Line og NYK tager op til 18 måneder.



- De har lang tid til at kæmpe for markedsandele og arbejder i et vakuum. Japanerne er de mest aggressive på raterne i øjeblikket, siger Tan Hua Joo ifølge Lloyd's List.



A.P. Møller-Mærsks rederi, Maersk Line, er det største i verden og på vej til at blive endnu større med opkøbet af Hamburg Süd. Maersk Line tabte knap 400 mio. dollar i 2016 men har indtil videre varslet en fremgang til minimum 600 mio. dollar i overskud i 2017.



/ritzau/FINANS