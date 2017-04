Fødevarekoncernen Dole Food, som blandt andet er kendt for sine rosinpakker, ananas og bananer, er på vej tilbage til børsen, skriver Bloomberg News.



Det amerikanske selskab kom på børsen i 2009 men blev afnoteret igen i 2013, da den nu 94-årige topchef David H. Murdock opkøbte de 60 pct. af selskabets aktier, han ikke ejede i forvejen.



Dole venter i første omgang at sælge aktier for omkring 100 mio. dollar svarende til omkring 685 mio. kr. Det fortæller selskabet i en indberetning til finansmyndighederne i USA tirsdag.



Selskabet begyndte som en ananasplantage i 1851 på Hawaii og er siden vokset til at blive verdens største producent af frisk frugt og grøntsager.



I 2016 opnåede selskabet en omsætning på 4,51 mia. dollar mod 4,65 mia. året før.



/ritzau/FINANS