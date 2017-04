Sukkerfri drikke skal rette på Coca Colas faldende salg

Det var ikke kun logoet på regnskabet, der var rødt, da Coca-Cola tirsdag fremlagde sit regnskab for første kvartal i år. Salget af colaer i årets første tre måneder er faldet, og synderen er ifølge selskabet påsken.



Samtidig med det faldende salg kunne sodavandsgiganten præsentere en række nye drikke til samlingen.



Ifølge Reuters forsøger selskabet sig med nye satsninger på mere sukkerfattige produkter.



Fremover vil kunder derfor kunne købe drikken "Honest Sport", der skal være en udvikling af den sukkerfattige drik "Honest Tea".



Og de japanske forbrugere får yderligere et alternativ, der er rettet mod det sukkerfjendske kundesegment.



Her vil Coca-Cola forsøge at ramme Japans voksende ældre befolkning med den sukkerfri Coca-Cola Plus, der også vil indeholde kostfibre.



- Ændringerne i vores udvalg vil hjælpe forbrugere med at moderere mængden af sukker i deres indtag, siger James Quincey, der fra maj bliver administrerende direktør i Coca-Cola.



De nye produkter skal hjælpe med at øge selskabets indtægter. Den store synder var dog ifølge Coca-Cola påsken.



I år lå påsken i april, og dermed var der færre fridage og påskefrokoster i marts. Det har ifølge Coca-Cola betydet lavere indtag af cola blandt kunderne.



Omsætningen faldt med 11 procent i sammenligning med samme periode sidste år.



- Som forventet var omsætningen i kvartalet negativt påvirket af to færre dage og påskeferiens ryk til april, siger Coca-Colas administrerende direktør, Muhtar Kent.



Direktøren forsikrer, at regnskabet passer til selskabets forventninger for i år.



Selv om begejstringen for de nye produkter var stor hos Coca-Cola, blev regnskabet modtaget med moderate miner på aktiemarkedet. Her rykkede Coca-Cola-aktien sig næsten ikke.



/ritzau/