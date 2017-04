Caterpillar opjusterer og hvæsser sparekniven

Relateret indhold Artikler

Caterpillar er kommet pænt igennem første kvartal og tror nu på langt bedre resultater i 2017. Samtidig har maskineriselskabet lagt en meget større pose penge til side til sin igangværende restrukturering.



Caterpillar leverede i første kvartal en omsætning på 9,82 mia. dollar og en indtjening per aktie på 0,32 dollar. Eksklusive udgifter til omstrukturering var der dog tale om en indtjening på 1,28 dollar per aktie, mere end det dobbelte af markedets forventning om 0,62 dollar per aktie ifølge Bloomberg News.



2017-prognosen er løftet efter en "stærkere end ventet" start på året, så der nu ventes mellem 38 og 41 mia. dollar på toplinjen og 3,75 dollar per aktie i indtjening eksklusive omstrukturering. Tidligere lød prognosen på 36-39 mia. dollar i omsætning og 2,90 dollar per aktie på bundlinjen.



Til gengæld kommer Caterpillar til at bruge væsentligt flere penge på at omorganisere forretningen. Nu ventes der at blive brugt 1,25 mia. dollar i år - mod en tidligere prognose på 0,5 mia. dollar - på blandt andet at lukke fabrikken i Gosselies i Belgien ned, hvilket medfører 2000 afskedigelser.



