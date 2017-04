Relateret indhold Artikler

Den amerikanske medicinalvirksomhed Biogen slår i regnskabet for første kvartal tirsdag selv det højeste af de estimater til indtjeningen, som Bloomberg News har indsamlet.



Regnskabet viser et justeret overskud per aktie på 5,20 dollar, hvor den mest optimistiske analytiker havde set frem til 5,17 dollar per aktie, mens det samlede estimat lød på 4,97 dollar per aktie.



Biogen havde i kvartalet et overraskende godt salg af midlet mod muskelsvind Spinraza, der blev godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse i december. Spinraza solgte for 47 mio. dollar mod forventningen om 15,08 mio. dollar. Midlet bliver af Bloomberg betegnet som en "potentiel blockbuster".



Det største salg tilfaldt sklerosemidlet Tecfidera, der skuffede med 958,2 mia. dollar. Forventningen var ifølge Bloomberg et salg på 978,9 mio. dollar.



Biogen-aktien stiger 4,8 pct. på det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS