Columbus-topchef: Vi er afhængige af flere nye medarbejdere

Columbus præsterer i regnskabet for første kvartal mærkbar vækst i både omsætning og indtjening, og koncernchef Thomas Honoré er svært tilfreds med selskabets resultater. En udfordring fremadrettet er at tiltrække nye velkvalificerede medarbejdere.



- Vi synes, vi leverer et solidt regnskab med stærk vækst, 13 pct. i omsætning og 14 pct. i EBITDA. Det er en god start på året, siger Thomas Honoré til Ritzau Finans.



I første kvartal øger it-selskabet sin service-EBITDA med 33 pct. til 26 mio. kr. I Columbus' strategiplan for 2020 er et af målene at øge indtjeningen yderligere i serviceforretningen.



- Vi vil levere god kvalitet og mere modenhed. Vi vil hjælpe mere og sørge for, at kunderne køber projekter med mindre risiko. På den måde får de et bedre projekt, og vi får bedre økonomi, siger Thomas Honoré.



SUPPORTAFTALER AFFØDER BEHOV FOR FLERE MEDARBEJDERE



Foruden at påtage sig nye projekter er tilbagevendende omsætning, som består af blandt andet Columbus' Software-abonnementer, tredjepartssoftwareabonnementer og ColumbusCare-kontrakter, som er support, også nævnt i Columbus2020-strategipunkterne.



- Den primære ting, vi foretager os i forhold til vores tilbagevendende omsætning, er ColumbusCare. I slutningen af fjerde kvartal ansatte vi flere medarbejdere, og det har gjort, vi kan levere mærkbart flere timers support til kunderne, siger Thomas Honoré.



- Den største enkeltstående udfordring i 2017 bliver at tiltrække flere dygtige medarbejdere. Dem er vi absolut afhængige af. Antallet af medarbejdere stiger, men vi kan blive ved med at hyre folk, slår Thomas Honoré fast.



Den tilbagevendende omsætning udgør 24,4 pct. af den totale omsætning og stiger i første kvartal med 17 pct. Heraf stiger ColumbusCare-kontrakterne 62 pct.



COLUMBUS I DIALOG MED POTENTIEL VIRKSOMHED



I januar 2017 købte Columbus den amerikanske it-servicevirksomhed Tridea Partners. Selskabet planlægger at opkøbe to virksomheder til i 2017.



- Vi har en pipelinevirksomhed, som vi lige nu drøfter et eventuelt opkøb med. Men der er ikke noget konkret, jeg kan udtale mig om, siger Thomas Honoré.



It-selskabet venter fortsat en omsætning på cirka 1,35 mia. kr. og et EBITDA på omkring 150 mio. kr. i hele 2017.



Kursen på Columbus-aktien ligger uændret i 13,90 kr.



/ritzau/FINANS