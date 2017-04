Novo: Amerikansk rival har stærkt diabetessalg i første kvartal

Relateret indhold Artikler

En af Novo Nordisks største konkurrenter - det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly - solgte mere diabetesmedicin i første kvartal end ventet af analytikerne. Også indtjeningen overrasker til den positive side.



Eli Lilly kom ud af kvartalet med et nettooverskud på 1040 mio. dollar mod 882 mio. dollar i samme periode sidste år. Det justerede resultat per aktie landede på 0,98 dollar, hvilket var en smule mere end analytikerforventningerne om et resultat på 0,96 dollar ifølge Bloomberg News.



Salget af det hurtigtvirkende insulin Humalog og GLP-1-midlet Trulicity landede på henholdsvis 708,4 mio. dollar og 372,9 mio. dollar i første kvartal.



Begge produkter gjorde det dermed bedre end ventet. Analytikerne havde ventet et salg af Humalog på 636,1 mio. dollar og et salg af Trulicity på 347,9 mio. dollar.



Humalog ligger i direkte konkurrence med Novos tilsvarende insulin, Novolog, mens Trulicity er den væsentligste konkurrent til Novos markedsledende GLP-1-analog, Victoza.



Eli Lillys salg af det langtidsvirkende insulin Basaglar, der er en efterligning af verdens bedstsælgende insulin, Lantus, udgjorde 46 mio. dollar. Salget var under analytikerestimatet på 65,3 mio. dollar ifølge Bloomberg.



Salget af diabetespillen Jardiance, som Novo ikke markedsfører nogen pendant til, blev 74 mio. dollar mod ventet 93,6 mio. dollar.



For 2017 venter Eli Lilly fortsat et justeret resultat per aktie på 4,05-4,15 dollar.



/ritzau/FINANS