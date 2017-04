EU-Kommissionen indleder undersøgelse af Telenor i Sverige

Relateret indhold Artikler

EU-Kommissionen har indledt en undersøgelse hos norske Telenors svenske afdeling i Stockholm, fremgår det af en kortfattet meddelelse til fondsbørsen tirsdag eftermiddag.



Formålet er at undersøge, hvorvidt Telenor er involveret i misbrug af en kollektiv dominerende markedsposition eller konkurrencebegrænsende aktiviteter blandt netværksoperatører i Sverige, fremgår det af meddelelsen.



Telenor oplyser, at selskabet har strenge interne regler på området, og at selskabet vil samarbejde med myndighederne for at gennemføre undersøgelsen så effektivt som muligt.



Derudover ønsker selskabet ikke at kommentere sagen yderligere.



Efter nyheden er Telenors aktie faldet til 140,20 norske kr. på børsen i Oslo, hvor den dermed nu ligger 0,4 pct. lavere for dagen. Inden nyheden lå aktien omkring 1 pct. højere.



/ritzau/FINANS