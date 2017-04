Kemikæmpe klarede sig langt bedre end forventet i første kvartal

Relateret indhold Artikler

Amerikanske Dupont, der blandt andet gør sig inden for kemikalier til landbruget og industrien, præsterede noget bedre end forudset i første kvartal af 2017.



Dupont, der i Danmark blandt andet er kendt for købet af Danisco i 2011, omsatte for 7,74 mia. dollar i første kvartal, hvilket var en vækst på 5 pct. - og 3 pct. højere end markedets medianestimat på 7,51 mia. dollar ifølge Bloomberg News.



På bundlinjen var der også rigtig gode takter, da Dupont leverede en driftsmæssig indtjening på 1,64 dollar per aktie, svarende til en vækst på 30 pct., hvor analytikerne kun havde regnet med 1,39 dollar per aktie.



Begge resultater var endda bedre end selv den mest optimistiske analytiker i Bloombergs rundspørge, melder nyhedsbureauet.



Dupont tror dog på lidt roligere takter i andet kvartal, da første halvårs samlede indtjening per aktie "kun" ventes vokse 16 pct. til 2,90 dollar.



/ritzau/FINANS