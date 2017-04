Bimco: 2016 var et unikt år for containerbranchen

Relateret indhold Artikler

Der var overordnet set en god nyhed og en dårlig nyhed for containerbranchen i 2016.



Maersk Line og både venner og fjender i branchen tabte godt nok milliarder af dollar - det har de seneste måneders regnskaber klart demonstreret.



Men samtidig var 2016 det første år siden 2011, hvor antallet af transporterede containere voksede hurtigere end nettokapaciteten i flåden. Det viser en opgørelse fra shippingbranchens lobbyorganisation, Bimco.



- De seneste tal viser, at efterspørgslen på containershipping voksede 2,7 pct. i 2016. Da udbuddet kun voksede 1,3 pct., betyder det, at den grundlæggende markedsbalance blev forbedret (fra rederiernes synspunkt, red.) for første gang siden 2011, skriver Bimco i en kommentar til markedet.



- Denne udvikling skete primært på grund af resolut handling af skibsejerne, der solgte overflødig skibskapacitet til skrot. Forhåbentlig vil forbedret indtjening snart følge efter, konkluderer Bimco.



Containerbranchen har brugt årene efter finanskrisen til at vænne sig til lavere vækstrater i den globale handel. Fra sædvanligvis tocifrede vækstrater i årtiet op til finanskrisen er niveauet nu nede på i gennemsnit 3,4 pct. om året i perioden 2012-2016, skriver Bimco.



TAB PÅ 24 MILLIARDER



Rederierne har samtidig været ivrige købere af nye, større og mere effektive skibe, så de kan sænke omkostningerne. Men de mange nye skibe har forskubbet balancen i markedet, så raterne er styrtdykket. Det betød et samlet tab på omkring 3,5 mia. dollar - 24 mia. kr. - i 2016 for branchen ifølge en opgørelse fra analysehuset Drewry.



Undervejs gik koreanske Hanjin konkurs, mens flere og flere rederier er fusioneret eller har købt hinanden som et bud på at løse overkapaciteten. Samtidig blev rederiernes indbyrdes alliancer udsat for en omfattende reorganisering.



Takket være de store forandringer i 2016 begyndte raterne at bedre sig i løbet af året, og i 2017 har spotprisen på at flytte en container fra Kina og ud i verden indtil videre i snit ligget 31 pct. højere end i 2016. Men samtidig kan lavere omkostninger også bidrage til højere indtjening for rederierne.



- Året er startet solidt både hvad gælder udviklingen i efterspørgslen og det løbende arbejde med at holde låg over flådevæksten, skriver Bimco om sit syn på året.



- Bimco forventer, at containerindustrien fortsat vil optimere og effektivisere sine rutenetværk. At finde besparelser, hvor man kan, og få det meste ud af sin flåde er fortsat altafgørende for at drage fordel af alliancemedlemskaberne. Da nedskæringer er en stor del af dette, er effekten på fragtraterne ikke den eneste indikator for en succesrig implementering, konkluderer Bimco.



/ritzau/FINANS