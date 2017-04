Optakt: Lav vækst er nyt mantra hos Novozymes

Mio. kr. Q1 17(e) Q1 16 FY 17(e) FY 16 Omsætning 3704 3609 14.868 14.142 - Vaskemidler 1212 1176 4891 4702 - Føde- og drikkevarer 958 926 3868 3740 - Bioenergi 658 626 2550 2438 - Landbrug og foder 575 582 2382 2206 - Tekniske og farma 287 299 1098 1056 EBIT 1015 950 4108 3946 Resultat før skat 979 955 4046 3881 Periodens resultat 773 745 3161 3050

Enzymgiganten Novozymes er presset fra mere end en kant. Faktisk ser det ud som om, at væksten stort set er stagneret, hvis man ser på, hvad analytikerne ifølge Ritzau Estimates venter inden regnskabet for første kvartal onsdag.I første kvartal ventes en omsætning på 3,7 mia. kr. mod 3,6 mia kr. i det tilsvarende kvartal sidste år. Ser man på hele 2017, ventes salget ifølge Ritzau Estimates at nå op på 14,9 mia. kr. - svarende til 800 mio. kr. mere end i 2016.Der er tale om vækst, men i takt med at regnskaberne er væltet ind, er analytikernes forventninger svundet ind. Går man tilbage til andet kvartal 2015, ventede analytikerne en omsætning på 17,3 mia. kr. i hele 2017.Hos Sydbank peger senioranalytiker Morten Imsgard da også på, at væksten i salgsmotoren har gået i tomgang i de første tre måneder af 2017, men at der alligevel kan være en pæn fremgang i vente målt i kroner.- Vi forventer, at Novozymes fastholder vækstprognosen i lokal valuta i forbindelse med kvartalsregnskabet. Vi ser en mulighed for, at prognosen for salgsvækst i danske kroner bliver løftet til 4-7 pct. drevet de seneste måneders valutakursbevægelser, skriver Morten Imsgard i et notat.Novozymes venter selv en salgsvækst i danske kroner på 3-6 pct. og en organisk salgsvækst på 2-5 pct. i år.VÆKSTMÅL SKÅRET TILI forbindelse med regnskabet for fjerde kvartal 2016, der blev offentliggjort i januar, fjernede Novozymes tidshorisonten i forbindelse med de langsigtede vækstmål, hvor året 2020 blev taget ud af ligningen. Målet er dog stadig en organisk vækst på 6-7 pct., og selskabet fastholdt desuden sit langsigtede mål om en EBIT-margin på eller over 26 pct.Benny Loft, der er selskabets finansdirektør, sagde i forbindelse med regnskabet, at han fortsat tror på, at den historiske salgsvækst kommer.- Men vi sætter ikke længere en begrænset tidsperiode på. Vi kan allerede nu se, at vi ikke når det i år, sagde Benny Loft dengang.Novozymes skar allerede i sine langsigtede forventningerne i forbindelse med regnskabet for fjerde kvartal 2015, hvor man tidligere havde ventet en organisk salgsvækst på gennemsnitligt 8-10 pct. i de seks år fra 2015-2020.VASKEMIDLER I STAMPESer man på den største bidrager til omsætningen i selskabet, vaskemidler, venter analytikerne, at denne division vokser med 3 pct. i første kvartal til 1212 mio. kr.- Vi forventer, at salgsvæksten vil være drevet af stigende penetration af enzymer i flydende vaskemiddelsformuleringer i Asien og et øget salg af premium-vaskemidler i Nordamerika. Derudover har vi fokus på kommentarer omkring forretningsklimaet i Europa og Latinamerika, som salgsmæssigt udviklede sig svagt igennem 2016, lyder det fra Morten Imsgard forud for regnskabet.BIOENERGI KØRER LANGSOMMEREI takt med at olieprisen er presset i bund, har de amerikanske majsproducenter i større grad vendt Novozymes bioenergidivision - der ellers for nogle år siden blev set som guldægget i selskabet - ryggen, da indtjeningen er faldet i takt med oliens nedtur prismæssigt. Og på trods af at den amerikanske produktion af ethanol i første kvartal i år ligger små 6 pct. højere end i den tilsvarende periode sidste år, slår det ikke igennem på tallene.- Ændringer i produktmikset, prispres og tabte markedsandele vil dog efter vores vurdering sænke Novozymes' salg i kvartalet, lyder det fra Sydbank-analytikeren.Analytikerne venter ifølge Ritzau Estimates en omsætning i divisionen på 658 mio. kr. i første kvartal 2017 mod 626 mio. kr. i første kvartal 2016.Morten Imsgard mener dog, at enzymgigantens flere nye produkter på hylderne - som eksempelvis Avantec Amp - vil være med til at sætte skub i omsætningen.For hele 2017 venter analytikerne en omsætning i divisionen på 2,55 mia. kr. For to år siden lød forventningen på 3,4 mia. kr. for året.For hele selskabet ventes der blandt analytikerne et overskud på 773 mio. kr. efter skat i første kvartal mod et plus på 745 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.Tabel over analytikernes forventninger til Novozymes ' regnskab for første kvartal 2017:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til ni analytikere inden regnskabet.Af de ni analytikere oplyser de otte anbefalinger af Novozymes -aktien. Heraf er der en, der anbefaler "køb/akkumuler", to anbefaler "hold/neutral", og fem anbefaler "sælg/reducer".Det gennemsnitlige kursmål er 239 kr. blandt de syv analytikere, som har oplyst et sådant.Regnskabet fra Novozymes præsenteres klokken 8.00 onsdag den 26. april./ritzau/FINANS