Revisorer: Virksomheder spekulerer i Skats inkompetence

Stat og kommuner får formentlig aldrig inddrevet op mod 80 af de 100 milliarder kroner, som landets borgere skylder i skat, parkeringsafgifter, fartbøder og underholdsbidrag.



Det skønner revisionsfirmaet PwC i en ny rapport bestilt af Skatteministeriet, skriver Politiken.



Tilstanden, hvor staten ikke kan inddrive gæld fra selskaber, motiverer til bevidst lovløshed og dobbeltstraffer lovlydige selskaber, siger erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer Tom Vile Jensen til Ritzau.



"Det er især virksomhedernes restancer, der er steget meget over de sidste to-tre år og har nået 26 milliarder kroner. Dem kommer de lovlydige virksomheder til at skulle betale i skat for at dække hullet i statskassen."



"Og de bliver dobbelt ramt, for de skal jo konkurrere med de virksomheder, der bevidst ikke betaler den skat, de skal. Det giver de lovløse en konkurrencefordel," siger han.



Han er af den klare opfattelse, at der er tale om tusinder af virksomheder, der bevidst spekulerer i Skats inkompetence, når det kommer til at indkræve skattegæld.



"Det er gået godt for virksomhederne de sidste par år, så der er ingen anden logisk forklaring," siger Tom Vile Jensen.



Derudover er det utroligt uheldigt, at det kan betale sig at lade være med at betale sin Skat eller ikke have styr på forretningen.



"Man giver en dobbelt sejr til dem, der snyder. De kan spare på bogholderi og revision og samtidigt straffrit lade være med at betale deres skat. Det er tragikomisk."



"Vi frygter, at dette her fremmer en adfærd, der ikke er specielt gavnlig. De, der snyder, er jo ikke dygtige til at drive en forretning. At vinde i konkurrencen, fordi man er god til snyde i Skat, gavner ikke samfundet," siger Tom Vile Jensen.



FSR's seneste opgørelse viste, at 4000 selskaber havde fået en påtegning fra deres revisor for ikke at betale den skat og/eller moms, de skulle.



Og det er kun de selskaber, der rent faktisk vælger at blive revideret.



Generelt mener Tom Vile Jensen, at staten nu høster de sure frugter af at have skåret hårdt på Skat.



"Det har sparet nogle penge på driften af Skat, men det kan jo på ingen måde dække et tab på 80 milliarder kroner."



"Så det må være nogle af de dyreste lærepenge, staten nogensinde har betalt," siger Tom Vile Jensen.



/ritzau/