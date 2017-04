Mio. kr. Q1 2017 Q1 2016 FY 2016 Nettoomsætning 310,1 275,3 1192,7 Bruttofortjeneste 249,7 222,7 928,1 EBITDA 28,9 25,4 138,5 Resultat før skat 16,7 16,2 107,3

Mio. kr. Ved Q1 2017 Før Q1 2017 Omsætning 1350 1350 EBITDA 150 150

Columbus tjente mere i første kvartal, end selskabet gjorde i samme periode sidste år, og for hele 2017 fastholdes forventningerne.Med en omsætningsvækst på 13 pct. og en vækst i driftsresultatet (EBITDA) på 14 pct. har Columbus forbedret sig siden samme periode sidste år. Det er en stærk vækst i serviceforretningen, der driver fremgangen, fremgår det af regnskabet.Columbus realiserede i tal en omsætning på 310 mio. kr. og et EBITDA på 29 mio. kr. i første kvartal. Til sammenligning lød resultaterne på 275 mio. kr. og 25 mio. kr. i første kvartal 2016.- Vi arbejder konstant med at højne kvaliteten i leverancen til vores kunder, samtidig med at vi forbedrer omsætning og indtjening. En væsentlig parameter for fremgang i serviceforretningen er højere realiserede timerater, opkøb samt øget anvendelse af Columbus Global Delivery Center, som leverer service af høj kvalitet døgnet rundt til vores kunder, siger koncernchef Thomas Honoré i en kommentar.På de nedre linjer hentede Columbus et resultat før skat på 16,7 mio. kr. I samme periode af 2016 havde selskabet et overskud før skat på 16,2 mio. kr.It-selskabet venter fortsat en omsætning på cirka 1,35 mia. kr. og et EBITDA på omkring 150 mio. kr. i hele 2017.Tabel for Columbus' regnskab for første kvartal af 2017:Columbus' forventninger til 2017:/ritzau/FINANS