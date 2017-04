Arabisk olieselskabs vurdering slået fejl med 500 mia. dollar

Relateret indhold Artikler

Ledende medarbejdere i det statsejede Saudi Arabian Oil Co., også kendt som Aramco, har fundet ud af, at olieselskabet efter alt at dømme vil være 500 mia. dollar mindre værd, end hvad regeringen tidligere har spået.



Dette er et problem, da Aramco skal børsnoteres, så regeringen blandt andet kan rejse milliarder til at støtte andre industrier og lette afhængigheden af olie.



Det skriver the Wall Street Journal.



Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, der har iværksat et grundigt eftersyn af landets økonomi, havde oprindeligt fastsat Aramcos værdi til 2000 mio. dollar.



På trods af friske skattelettelser og andre økonomiske stimuli har olieselskabets ledelse svært ved at se, hvordan en værdi kan nå over 1500 mio. dollar.



Regeringen håber, at man ved at sælge 5 pct. af aktierne i selskabet, så snart den gør sin debut på børsen til næste år, vil hente flere milliarder dollar, som kan bruges til at investere i andre industrier.



Aramco har brugt de seneste to år på at udtænke en plan for selskabets børsnotering. Regeringen foreslog i marts, at man skulle reducere Aramcos skattetryk fra 85 pct. til 50 pct., hvormed procentsatsen vil nærme sig niveauet hos verdens største olieselskaber som eksempelvis Exxon Mobil og Royal Dutch Shell.



Ifølge talspersoner, der er bekendte med sagen, diskuterer man i øjeblikket, hvorvidt man skal reducere selskabets værdi eller udskyde børsnoteringen.



/ritzau/FINANS