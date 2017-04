Columbus fastholder forventningerne til 2017

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Columbus IT fastholder forventningerne til 2017 om en omsætning på cirka 1,35 mia. kr. samt et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 150 mio. kr. Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal af 2017.



I 2016 opnåede Columbus IT en omsætning på cirka 1,2 mia. kr. samt et driftsresultat (EBITDA) i niveauet 144,1 mio. kr.



Columbus venter for 2017 at udbetale et udbytte på 12,5 øre per aktie.



/ritzau/FINANS