Den kinesiske vindmølleproducent Sinovel Wind, der er blandt Vestas' konkurrenter og tidligere har været Kinas største af sin slags, er blevet suspenderet på børsen i Kina efter et regnskab med et gigantisk underskud.



Det skriver Bloomberg News.



Sinovel Wind kommer ud af 2016 med et underskud på 3,1 mia. yuan - svarende til 3,1 mia. kr. - og trods det sløje resultat er det faktisk en forbedring fra året før, hvor minusset lød på 4,45 mia. yuan.



Det er andet år i træk med minus på bundlinjen, og hvis ikke selskabet formår at lande et plus for 2017, risikerer selskabet ifølge Bloomberg News at blive tvunget af børsen i Shanghai.



Tirsdag er aktien blevet midlertidigt suspenderet efter regnskabet, men der bliver efter planen åbnet for handel igen onsdag.



Sinovel Wind regner med at kunne levere overskud i år, hvilket blandt andet skal ske via besparelser, en større ordreindgang og hurtigere betalinger fra kunderne.



Den kinesiske vindmølleproducent var for få år siden branchens hurtigst voksende selskab, hvilket kulminerede med, at det i 2010 med en markedsandel på 11,1 pct. var rykket frem som verdens næststørste vindmølleproducent efter Vestas.



Siden er det dog kun gået en vej for selskabet, der de seneste år ikke har formået af vokse i samme takt som flere af sine kinesiske konkurrenter og samtidig har lidt under, at det heftige vokseværk op til 2010 i høj grad var lånefinansieret.



Selskabets gæld i forhold til aktiver er nu steget til 88 pct. fra 68 pct. i 2015, skriver Bloomberg News.



Ifølge analytiker Zhou Yiyi fra Bloomberg New Energi Finance er selskabets største problem, at kunderne - de store vindparkudviklere - er bekymrede for Sinovel Winds finansielle situation og kvaliteten af selskabets vindmøller, hvilket hæmmer muligheden for nye ordrer.



