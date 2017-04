Relateret indhold Artikler

Den finske ingeniørkoncern Metso, der ligesom danske FLSmidth leverer udstyr til minemarkedet, er i regnskabet for første kvartal lidt mere positiv i sin vurdering af de overordnede markedsforhold end tidligere.



Selskabet venter nu, at de overordnede markedsforhold vil udvikle sig bedre i 2017 end i 2016. Den tidligere forventning var en smule mere afdæmpet, da formuleringen her blot var "en smule bedre" overordnede markedsforhold.



Om markedet for mineudstyr siger Metso, at det fortsat ventes svagt. Til gengæld har man opjusteret forventninger for mineservices til "godt" fra "tilfredsstillende".



Den finske ingeniørkoncern har i første kvartal haft en ordreindgang på 733 mio. euro og et driftsresultat på 59,4 mio. kr.



Det var dermed bedre end ventet, idet analytikerne ifølge et estimat fra SME Direkt havde ventet 733 mio. euro i ordreindgang og 52,4 mio. euro i driftsresultat.



/ritzau/FINANS