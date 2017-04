Christian Dior-ejer vil sidde på hele selskabet og byder 90 mia. kr.

Relateret indhold Artikler

Den franske rigmand Bernard Arnault, der ejer 74 pct. af det franske luksusselskab Christian Dior, vil købe de mindre aktionærerne ud af virksomheden, som blandt andet er kendt for parfumer, kosmetik og tasker.



Det skriver Bloomberg News.



Han har derfor fremsat et bud på de resterende aktier på 12,1 mia. euro - eller 90 mia. kr. - svarende til 260 euro per aktie, som er en præmie på 14,5 pct. i forhold til mandagens lukkekurs.



Buddet er strikket sammen, så aktionærerne får 172 euro i hånden og samtidig cirka en femtedel aktie i luksusvirksomheden Hermes International, som Bernault Arnault ejer en mindre del af.



Tilbuddet kommer som led i en større forretningsplan, hvor Bernard Arnault samtidig vil købe en forretningsdivision ud af Christian Dior og lade den blive en del af luksusselskabet LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton, som han ejer knap 50 pct. af.



